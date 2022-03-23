歐盟對俄國祭出石油禁令意見持續分歧，原油漲勢暫緩，美債拋售加劇，美國科技股、大型成長股回彈，加上阿里巴巴等中概股強勢，周二美股四大指數全數收紅。周三台股開漲21.91點報17581.62點，科技大廠、三大科學園區營運不受花東地震影響，台積電、聯發科上攻助資金回流科技股，加上美Fed再放鷹派，令銀行股紅通通，大盤盤中最高達17738.69點、上漲178.98點，重返半年線關卡，回補3月7日17710點至17581點空方缺口，重振多方旗鼓。

周三加權指數收漲171.66點或0.98%，報17731.37點，成交金額量增2835.63億元，仍不足3000億元；櫃檯指數收漲2.00點或0.93%，報216.79點，成交金額772.53億元。

上市電子股成交比重拉高，人氣回籠，台積電(2330)收在當日最高，上漲1.20%報590元，突破月線586元反壓；聯發科(2454)天璣9000打進三星，令股價開高，但供應鏈坦言今年機率偏低，加上千金關卡有壓，午後跌幅收斂，僅收漲0.21%報977元。高價股九千金全數收紅，股王股后矽力-KY(6415)、信驊(5274)均漲逾1.5%，譜瑞-KY(4966)、力旺(3529)、旭隼(6409)、AES-KY(6781)更強漲逾4%。

美國聯準會主席鮑爾再放「鷹派」言論，不排除5月升息兩碼，推升金融族群行情旺，尤其銀行股氣勢最高亢，王道銀行(2897)、高雄銀(2836)、臺企銀(2834)等股價活跳跳，金融類指收漲1.96%，傲視其他上市類股。貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)小漲力守紅盤，惟漲幅皆不到1%，而華航(2610)漲近2%最拉風。

第一金投顧指出，指數五日線有守且續走反彈格局，端看烏俄戰爭停戰協議順利與否。若否台股將跌破五日線，恐回測前波低點。目前3月通膨數據和美聯準會(Fed)的態度仍為市場最重視的風險面，投資人仍須戒慎小心，控制好風險部位。而戰爭以來，傳產表現較科技類股亮眼，法人認為，不過近期科技類股已有轉強趨勢，建議投資人不妨分散風險，調配傳產與科技類股的布局比例，可逐漸增加科技族群的配置。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，目前顯示通膨與升息的短線利空稍見淡化，指數後續有望再往季線17913點至萬八關卡之間靠攏。