國泰金(2882)與台大合作的產學團隊今天公布第一季台灣「經濟氣候暨金融情勢」，該團隊指出，全球物價上漲壓力、俄烏戰爭、大陸經濟下行風險提升、全球金融情勢陷入緊縮等四大因素，預測2022年台灣經濟成長率預估值由原本3.9％微幅下調至3.7％，研判全年成長率有80%的機率落在2.8～4.8％之間。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強教授指出，俄烏衝突與通膨擔憂，金融市場波動加劇，主要地區金融情勢指數同步陷入緊縮，大陸物價上漲壓力雖然較輕，但疫情及經濟下行風險增加，全球經濟前景面臨新的不確定性，國內外需求將受影響，部分抵消出口與投資成長動能。因此微幅下修2022年台灣經濟成長率預測值至3.7％。

另外，儘管國內新冠疫情趨緩，有利於民間消費與企業投資擴張，然高通膨風險帶來新的不確定性。多空因素互抵下，評估今年4～6月台灣經濟氣候有40％以上機率，落在象徵景氣穩定「朗」的狀態。

台灣央行於3月啟動升息1碼，主要考量因素有：國內物價年增率因輸入性通膨將持續居高；產業復甦不一致緩和；勞動市場回溫至疫情前；美、英央行升息且歐洲央行宣佈結束購債。研判台灣央行啟動升息循環，後續將跟隨Fed等主要央行緊縮抗通膨趨勢，然調幅將視國內景氣與通膨變化調整。

今年第一季受到Fed等主要央行暗示升息，以及俄烏戰爭爆發影響，股匯市雙雙下跌，台灣金融情勢指數自高點回落。展望第二季，該團隊評估，投資人將衡量疫情趨緩、高通膨、央行升息與戰爭後續進展，金融市場可能呈現低檔震盪的局面，使得台灣金融情勢指數逐步往「穩定」區間變動。