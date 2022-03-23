神盾(6462)今(23)日舉辦法人說明會，去年每股虧損3.1元，吞下上櫃以來首度的虧損，財務長張家麒在今法說會「和股東說聲抱歉」，惟神盾因去年有處份敦泰(3545)獲利逾50億元，故董事會依舊大放配息，每股擬配發現金股利10元，展望今年，神盾看好多項轉投資新領域將在下半年綜效浮現，產能上，第三季也預計會有第三家合作夥伴進入量產。

神盾去年第四季營收為8.11億元，季減少0.3%、年減少32%，但由於經營規模不足，單季虧損為8800萬元，每股淨虧損為0.6元。單季毛利率回升到43%，季成長4個百分點，主要受產品組合提升的推動，預計第本季可能保持穩定。

神盾2021年營收為34億元、年減少45%，儘管不利的定價和成本環境，毛利率仍然相當穩定，累計全年每股虧損為3.1元，為上櫃以來首度虧損。

神盾去年有一次性處分敦泰的交易相關成本，包括證券交易稅、經紀人費用等，董事會也通過每股擬派發現金股利10元，殖利率超過10%，張家麒表示，神盾非常樂意和股東分享投資收益。

財務長張家麒表示，去年神盾經濟規模真的沒有做出來，「和股東說聲抱歉」，現階段神盾首要先要力拚的就是月營收YOY轉正。

觀察目前手機市場，張家麒表示，沒有看到很大修正，也沒有很大的波動，但客戶長短料問題還是有，只是，也沒有比之前預期嚴重，季節性效應還是有。

張家麒表示，神盾持續拓展非手機領域的新事業，包括光感測、DToF等，DToF預計會從筆電領域開始，下半年有機會開始量產，DToF在筆電的商機很大，神盾在筆電領域除現在已經在出貨的指紋外，DToF會是後續在筆電領域很期待的一塊。

神盾去年處置敦泰(3545)持股獲利逾50億元，將資金積極投資新領域，包括投資安國(8054)、SCT Holdings、NetLink等，也參與凌陽(2401)旗下芯鼎(6695)私募現金增資發行普通股及公開收購芯鼎(6695)普通股案，另外，神盾董事會日前也通過，取得達發科技56萬股，計3.64億元，達發為聯發科(2454)小金雞，預計在今年上興櫃，為全球TWS(無線藍芽耳機)主晶片龍頭廠。

張家麒表示，神盾截至去年底，手中約還有38億元現金水位，預計第一季會再降低一點，目前還有很多投資都在看，接下來一定還有。神盾在昨日董事會通過將執行私募發行普通股1000萬股，但他強調，這為「備而不用」，且還需要通過股東會通過。

張家麒表示，神盾與投資的多家姐妹公司現在已經有很密切的，希望可以在下半年有更多集團綜效，不管是在產品、IP、客戶，甚至供應鏈上，都將有有更多的合作，產品包括AI+ISP+DVS、WiFi+藍芽、高速介面以及LED等，神盾與這些轉投資公司都做出緊密的結合，會是今年的重頭戲，有信心今年會創造出1+1大於2的綜效。

產能部分，神盾目前有和台灣、韓國兩家最大業者合作，即台積電(2330)和三星，目前也持續拓展第三家、第四家甚至第五家，現在可以確定第三家合作廠商可以在第三季可以看到量產。