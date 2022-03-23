油價在周三上漲。報告稱美國原油庫存下降，加上經濟制裁對俄羅斯出口造成打擊，加深了市場對全球供應短缺的擔憂。

布蘭特原油期貨在亞洲時間下午2點43分上漲了1.77美元，每桶來到117.25美元；而在前一天則下跌了14美分。

西德州中質油(WTI)期貨升1.51美元或1.38%，來到110.78美元；而前一天則下跌36美分。

俄羅斯為全球第二大原油出口國，市場依舊擔憂西方對俄羅斯進一步的制裁行動。

在歐盟似乎不願意對俄羅斯實施石油禁運的情形下，油價在周二小跌。然而美國總統拜登將在周四於布魯塞爾會見歐盟各國領導人，預計會宣布進一步的制裁措施。

Vanda Insights的石油市場分析師Vandana Hari認為，本周剩餘時間，預計油價還是會保持高度波動，特別是在周四的北約高峰會前後。而如果歐盟放棄對俄羅斯石油禁運的想法，市場可能會鬆一口氣；但是如果俄烏和平談判陷入僵局，對供應的擔憂可能會再次升高。

API最新的數據報告顯示，在3月18日結束的該周，美國原油庫存減少了430萬桶。此迴異於分析師預測的庫存增加。

另外俄羅斯的官員在周二指出，由於暴風雨影響，俄羅斯和哈薩克透過CPC裏海石油管線公司，從黑海輸出的石油，每日可能減少100萬桶輸出。

俄國能源副部長Pavel Sorokin說，維修工作可能需要兩個月。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，CPC管線就一直是人們關注焦點。俄羅斯的石油出口遭限制，導致油價飆升。美國已對俄羅斯的石油實施了制裁，但表示，不會中止從哈薩克經由俄羅斯流入美國的石油。