和泰車(2207)搶攻商用車版圖，全新TOYOTA TOWN ACE於2月中旬正式上市後隨即獲得市場熱烈迴響，上市滿月全台累積超過6000張訂單，超越過去自家商用車ZACE、INNOVA的紀錄，也成為目前台灣PICK UP輕型商用車的購車最佳選擇。而和泰車Lexus也推出LC COUPE Bespoke Build及LC CONVERTIBLE Limited Edition兩款限量車型。

全新TOWN ACE之所以能夠熱銷的原因歸功於在載重、空間、油耗表現、安全防護及後勤保固上都能滿足好頭家們的需求，包括最高載重960公斤，搭配最高2445mm x 1585mm的超大貨床面積，各行各業的貨品都能以超高效率承載；另搭載1.5升2NR-VE直列四缸汽油引擎，平均油耗在自排版本高達15.2km/L，手排版本也有著14.8km/L的油耗表現；安全配備除了全車系標配雙氣囊、智能煞車輔助、VSC車輛穩定系統、TRC循跡防滑系統外，頂規車型的TSS(Toyota Safety Sense)系統，提供PCS預警式防護、AHB智慧型遠光燈自動切換、LDA車道偏離警示、前車駛離提醒、踏板誤觸抑制系統，更能保障車主行車安全。

而在售後保固部分，TOWN ACE提供全車(不含貨床)4年或12萬公里(以先到者為準)保固，以及貨床2年或5萬公里(以先到者為準)保固，連續準時定保還可延長至5年14萬公里保固，加上TOYOTA一貫高水準的顧客服務，以及全台高達153個服務據點數，保修品質及便利性兼具，的確是一大優勢。

為回饋廣大消費者對TOWN ACE的喜愛及耐心等候，TOYOTA除延續汰舊換新優惠價45.1萬元起，與專屬的零利率優惠專案外，即日起到4月底預訂TOWN ACE的車主，更加碼贈送價值5000元的行車紀錄器乙台作為交車禮。

而和泰車除了TOYOTA商用車外，Lexus LC一起發動，Lexus LC年度限量車型向來以精雕細琢的獨特設計著稱，吸引著品味非凡的層峰買家。繼2021年LC COUPE與CONVERTIBLE的熱銷後，原廠更於2022年式推出LC COUPE Bespoke Build及LC CONVERTIBLE Limited Edition兩款限量車型，提供消費者獨一無二的個性化選擇。

動力方面則維持過去設定，LC 500與LC 500 CONVERTIBLE搭載5.0升V8自然進氣引擎，配備可變排氣閥門系統，擁有高達464 PS最大馬力及迷人的加速聲浪。LC 500h則採用3.5升V6油電複合動力與世界首創Multi-stage Hybrid多段式變速系統，創造出最大綜效馬力359 PS，讓油電複合動力車型也具備運動化的操駕感受。