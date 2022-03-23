FII工業富聯今（23）日召開線上法說會，表示疫情及供應鏈影響均在可控制範圍內，看好全球數據經濟繁榮成長，將為集團業績穩定成長創造廣大契機。同時，公司加速布局元宇宙、新能源車等新業務領域，謀求打造第二成長曲線，多款新能車相關產品將陸續量產。

工業富聯執行長鄭弘孟表示，科學防疫為集團疫情防控發揮重要作用，截至20日，中國大陸近20萬名員工超過97％完成2劑疫苗接種，第3劑接種率亦逾80％。同時，集團已有充分經驗及規模應對供應鏈問題，影響均在可控範圍內，去年業績創高已充分證明此點。

鄭弘孟指出，工業富聯的客戶群均為全球頂尖品牌，對供應鏈把控能力很高，因此影響都在可控範圍之內。整體而言，無論是貿易競爭問題或新冠疫情，集團均已取得良好成效。未來無論是技術、競爭對手還是供應鏈挑戰，都有信心從容應對。

展望後市，鄭弘孟指出，IDC預測明年全球65％的GDP將由數位化推動，數據經濟亦正在成為中國大陸經濟發展的重要關鍵，中國大陸ICT市場規模至2025年估達人民幣4.2兆元，2020～2025年複合成長率（CAGR）達6.3％，將為集團業績持續穩定成長創造龐大契機。

同時，工業富聯董事會22日同意公司及子公司使用不超過476億元的閒置自有資金，投資金融機構發行的安全性高、流動性佳、期限不超過1年的保本理財產品和結構性存款，主要考量全球經濟正面臨通膨、經濟周期性波動等風險，希望提高資金使用率來對沖宏觀風險。

此外，工業富聯正加速布局元宇宙、新能源車等新業務領域，以謀求打造第二成長曲線。技術長周泰裕透露，工業富聯雲運算業務已跨入雲端遊戲與元宇宙市場，成功贏得全球最大的雲端遊戲客戶。

周泰裕指出，工業富聯的相關產品有別於傳統伺服器，為採用客戶自製運算器、與客戶共同研發的最新一代雲端遊戲運算機櫃。市場看好今年整體伺服器產業成長約5～7％，其中雲端服務供應商（CSP）伺服器市場估成長約10％，優於產業整體平均。

新能源車方面，工業富聯根據汽車輕量化、省電化、智能化需求布局，聚焦電驅電控零部件、車聯網跟智慧車載、工業互聯網賦能3領域。同時，集團已協助廣汽埃安、中信戴卡、敏實集團等新能源車領導廠商，導入工業互聯網平台及數位化轉型方案。

工業富聯透漏，與國際級大廠策略合作開發的智慧座艙，目標明年量產。採用高端精密製造技術生產的汽車馬達、高壓連接器等產品，亦有望於明年量產。新能源車用AI運算單元方面，工業富聯設計製造的L3/L4產品已量產，L5產品亦已進入排程。

針對減碳議題，工業富聯董事長李軍旗表示，集團將以「數據驅動、綠色發展」戰略，將對外公布碳達峰、碳中和的「雙碳」行動路線圖和白皮書，將從使用智能化綠色工廠製造綠色數位商品、大力使用清潔能源、對外提供解決方案等三方面推動。