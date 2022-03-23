統一超(2912)7-ELEVEN推出全新品牌「Ohlala」，首波商品包括15道美味義大利麵與焗飯料理，預計藉由新品可望帶動相關類別業績成長10%以上。

據經濟部統計，即食餐食年產值突破290億元、且已連續10年創下新高，7-ELEVEN異國料理每年以雙位數穩定成長，陸續推出差異化義式風味料理、小份量冷凍品「御料小館」杯裝系列、「天素地蔬」植物肉義大利麵等多種選擇，其中義大利麵和焗飯最受年輕族群歡迎，義大利麵近5年來已是7-ELEVEN麵食結構中成長幅度最強的商品，每年熱銷超過2000萬份、平均每2秒就有1人到7-ELEVEN購買，以分眾策略積極滿足各族群的需求，使7-ELEVEN成為市場最大的西式料理廚房。

瞄準西式洋食需求，7-ELEVEN為強化西式洋食經營，即日起推出全新品牌「Ohlala」，首波以「口味豐富齊全」、「麵體口感多元」、「嚴選道地食材」三大賣點推出12款義大利麵及3款焗飯亮相。

統一超表示，7-ELEVEN自1997年到日本超商取經，率先推出首款番茄醬口味義大利麵打入市場，開創超商義大利麵商機，隨著消費者口味變化，2018年以「轉角的義大利美味」訴求就近能享用星級美味料理，全新品牌「Ohlala」代表讚嘆美味、令人驚豔的事物，商品包裝以明亮色系傳遞熱情的品牌精神，並將各種口味以顏色視覺化，易於識別之外更帶來年輕活潑氛圍，預計藉由新品可望帶動相關類別業績成長1成以上。