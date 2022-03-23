韓國2月失業率僅2.7%，並創下歷史新低。人力市場看似光鮮亮麗，其實，背後是有一大群已入花甲之年的韓國老人，不辭辛勞地去當臨時工所做出的貢獻。

以這位高齡69歲的韓國金奶奶來說，目前手頭上有3份差事，周一到周五上學日，每天得花3小時開車接1個兩歲小男孩從幼稚園回家，每小時可賺9美元。然後金奶奶還在一家泡菜店裡清理蔬菜，同時，也常常會幫鄰居去遛狗。

講好聽一點是金奶奶趕時髦搶當斜槓族，事實上是薪資太低，不得不多打幾份工好餬口。根據OECD(經濟合作暨發展組織)統計，65歲以上老年人還在打工的比例，以韓國的69%排名第一。同時，遠高於日本的38.1%以及相同經濟體的13.2%。

學者專家認為，社會上還有這麼多高齡者還在工作，表示韓國經濟結構性不夠強健。

這位金奶奶無奈表示，跟附近一些年輕人相比，知道自己的鐘點費偏低，不過，不做這個還能做什麼工作呢。金奶奶表示，與之前做的清潔工相比，現在的工作已經很好很知足了。

就經濟學角度來說，金奶奶所從事的工作，既沒有勞保福利也沒有大幅加薪機會。同時，金奶奶所打的工，也無法增加多少消費力。不過，這是韓國老年人想擺脫貧窮的寫照。

韓國社會還面臨另一個問題，就是到了2050年，聯合國估算過當地老年人比例，將是全世界所有國家中最高的。

另外，韓國老年人有最高的自殺風險，65歲與以上老者的相對貧窮比例在OECD研究國家中算是最高的。也就是說，韓國這個年齡層中有約45%的老年人，用著僅有韓國大部分上班族收入的一半金額在過生活。

根據韓國政府統計，當地薪水繼2020年加薪0.3%之後，2021年韓國受薪階級的名目工資僅增1.7%。

花旗銀行直言不諱，韓國高貧困率也暴露了經濟結構弱點。與其它主要經濟體相比，韓國65 歲以上貧困率為何如此高，部分原因是因為現有的退休金系統覆蓋率不夠，還有當地民眾也沒有足夠的存款。

以韓國鄰居日本來說，老年人已漸漸成為當地勞動力的主要來源。人力市場中，大約有13%的年紀至少有65歲，高於2012年的9%。其中，超過4分之3的零工是跟清潔打掃衛生、開計程車以及當店員相關。

韓國人力銀行Please Help指出，許多即將要退休的老人，還跟20多歲以及30多歲的一樣，都忙著在找工作。在韓國，只要有1支手機就可以賺錢且沒有年紀限制，例如代捉蟑螂以及幫忙跑腿等，各類五花八門的工作都有。

韓國剛當選的新總統尹錫悅，開出許多政治支票，包括2021年經濟成長加速，最低工資要比以往高42%等等。不過，對這位即將邁入70歲古稀之年的金奶奶來說，從來沒想過要退休，只求一直有工作做就好。