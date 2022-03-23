麥當勞今（23日）起推出新品項「金黃地瓜條」，不過包括法式芥末香雞堡、柳橙汁等8個品項正式停賣，讓不少民眾相當扼腕。一名女網友好奇，大家覺得8個品項中，哪個下架最可惜？多數網友認為，「法式芥末香鷄堡」下架最可惜。

麥當勞昨天宣布， 8款商品今（23日）起停賣或售完為止，停售品項包括薑燒豬肉長堡、煙燻鷄肉長堡、法式芥末香鷄堡、四季沙拉（小）、柳橙汁、香草那堤 （冰／熱）、蜂蜜那堤（冰／熱）及焦糖瑪奇朵（冰／熱）。

一名女網友得知消息後，在網路論壇Dcard發文詢問，好奇這8個品項要下架了，大家覺得哪個最可惜？

多數網友認為，法式芥末香鷄堡下架最可惜，「買50元1+1都吃法式芥末香鷄堡，這樣以後要怎麼辦」、「芥末為什麼要下架，我討厭麥香雞的醬」、「不要下啦，超愛芥末醬欸」、「不吃牛的人又少了一個選項」。

也有不少人感嘆，柳橙汁不應該下架，「柳橙汁下架，難過」、「為什麼柳橙汁要下架，那不是爸媽帶小孩幾乎必點的嗎」、「焦糖奶茶下架已經讓我崩潰3天了，為何連柳橙汁也不留給我」。

還有網友表示，「長堡要下架了，那黃金起司豬排堡可以回來嗎」、「為什麼那堤要下架」、「下架這麼多，什麼時候要還我奶昔」、「不吃牛的人能吃的越來越少」、「長堡都不錯啊，為什麼要下架」、「接下來去麥當勞已經不知道可以點什麼來吃了」、「全部都是去麥當勞不會點的品項」、「這次下架的東西我都沒吃過」。