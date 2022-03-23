儘管韓國政府最新資料指出，單日確診人數又從30多萬回到50萬左右。不過，在鋼鐵以及金融股向前衝之下，23日KOSPI收2,735.05點，漲25.05點或0.92%連漲兩天。同時，韓元也走升。

韓國除了疫情又緊張之外，目前，當地民眾5人當中，平均來說至少有1位曾感染過新冠病毒。

經濟數據方面，韓國央行23日表示，在能源成本居高不下的推升下，當地2月PPI(生產者物價指數)若以月增率來看，已連兩個月上升。同時，也加深CPI(消費者物價指數)再漲疑慮。

鋼鐵、金融以及汽車類股表現不俗，浦項鋼鐵漲4.61%，KB金融集團漲4.23%，現代汽車漲1.44%，子公司起亞也漲0.7%。

至於大型科技股普遍上漲，三星電子漲0.28%，電動車電池供應商LG Energy Solution也漲2.39%。不過，SK海力士則收平盤。

美元兌韓元在1,213.8價位附近，韓元升4.3元。