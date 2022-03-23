台新金(2887)今舉行30週年記者會，台新金(2887)董事長吳東亮今天致詞時2度感性哽咽，台新金是少數在民國79年新銀行開放成立以來，仍屹立不搖由銀行一步步拓展成為金控的金融機構。吳東亮細數從銀行成立以來，陸續的大大小小併購案，其中最糾結的是和財政部對薄公堂爭取彰銀(2801)經營權，歷經17年，終在去年放下；雖然塞翁失馬，但卻又在去年如願併購了保德信人壽（目前的台新人壽）。

台新金總經理林維俊今天表示，台新金去年承諾規劃6年內以適當方案，適時處分彰銀22.5%持股，截至目前為止，已經處分了2%持股。處分彰銀股票的方式，包括透過次級市場現股出售、交換債，以及交換特別股三途徑進行。現股出脫可能採盤中交易、盤後鉅額交易，或拍賣等方式；至於採交換債與交換特別股出脫的比重，都不會超過三分之一。

台新金為併購保德信人壽，去年與金管會多次溝通後，決定將所持有的22.5%彰銀股份全數交由台銀保管，且規劃6年內以適當方案，適時處分彰銀持股。

吳東亮今表示，台新金可以說是台灣合併案最多的金融機構。而有關併購後的台新人壽，總經理林維俊表示，台新人壽成長快速，目前在台灣壽險公司的排名已經名列中段班，今年並不打算讓人壽的股利上繳，希望讓人壽持續擴大營運。