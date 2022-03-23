央行今公布2月五大銀行新承做放款平均利率為1.167％，較1月的1.085％上升0.082個百分點，其中房貸利率上揚到1.367%，為110年3月以來新。由於央行3月宣布升息1碼，預料房貸利率將呈逐月上揚趨勢。

2月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.167％，較1月的1.085％上升0.082個百分點，其中，各類放款利率均上升。若不含國庫借款，則本年2月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.237％，較1月的1.161％上升0.076個百分點。

央行經研處副處長蔡惠美表示，政府抑制房地產投機逐步產生效果，包括內政部、財政部及央行都動起來了。央行也嚴格要求銀行落實授信差別訂價原則，上周央行升息1碼主要是針對通膨，但學理上升息對抑制地產炒作也有輔助效果。

蔡惠美表示，央行3月宣布升息，預估銀行放款利率在4月第一旬會生效，房貸利率大都是機動率利率，屆時房貸戶利率都會上調。