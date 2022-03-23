巨路(6192)董事會今天通過現金減資，現金減資比率為10％，每股退還1元。此外，該公司2021年每股盈餘7.96元，董事會決議配發4元現金股利，加計現金減資，投資人可拿回5元現金。

巨路2021年營收62.7億元，營業利益11億元，歸屬於母公司業主淨利8.51億元，營收及戶都創下史上新高，每股盈餘7.96元。

由於去年台灣由於半導體業投資擴大、工業物聯網逐步落實，巨路新接訂單創下新高，此外，大陸地區接單受當地政策變動，國企維持相對穩健。

而碳中和、ESG意識高漲，2022年巨路程控業務除了受惠半導體業投資加快外，ESG帶動石化及鋼鐵業客戶提高工業物聯網投資預算，營收逐步認列將維持成長，今年營運表現可望維持高檔。

公司今日通過現金減資退還股款案，本次減資金額擬訂為106,839,750元整，預計銷除股數10,683,975股，現金減資比率為10％，每股退還1元，減資後預計實收股本為961,557,700元，合計發行96,155,770股。依減資換股基準日計算，每仟股擬換發900股(即每仟股減少100股)，總計消除股份總數10,683,975股。