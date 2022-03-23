高雄市政府與富邦金(2881)旗下富邦人壽今(23)日舉行「富邦人壽高雄捷運凹子底站旁商業區開發案」開工動土典禮，高雄市市長陳其邁、富邦金控董事長蔡明興及富邦人壽副董事長林福星出席。富邦人壽規劃於凹子底基地興建一座地下6層、地上48層，最高塔樓約為240米的複合型商辦大樓，涵蓋商場、辦公、旅館、健身中心、水族館及物流等設施。這兩年營建市場雖然受到新冠肺炎疫情及國際情勢的影響，但透過高雄市府的積極招商，也吸引許多大型企業到高雄投資、擴廠，讓高雄的不動產開發市場更顯蓬勃。富邦將以2026年完工為目標，屆時可望為高雄創造更多的就業機會、促進南北區域經濟發展，並為北高雄再添觀光新熱點。

蔡明興表示，本案為富邦人壽首次投入高雄市的政府地上權開發案，以實際投資行動參與市政建設，且凹子底開發案以公有土地之地上權案結合民間投資，可望有效活化公有土地，提高公共資產收益，預期本案開發對於城市轉型與生活品質之提昇有著關鍵的影響，期盼能進一步帶動相關產業成長，促進周邊商業活動的熱絡。未來，富邦人壽將持續透過各項投資行動響應地方市政建設，期望共創多贏！

凹子底基地過去為高雄市龍華國小，在國小遷校後，高雄市政府為更新活化現有舊校地公有財產，辦理「高雄市鼓山區捷運凹子底站旁商業區開發案」70年地上權公開招標，富邦人壽於2018年3月以新臺幣78億780萬元得標，後續積極展開建築相關規劃設計作業。

林福星指出，凹子底基地面積約3.85公頃，緊鄰高雄市博愛路沿線商圈，位處高雄捷運紅線凹子底站及輕軌捷運C24愛河之心站之重要交通樞紐，為北高雄高速發展的核心精華地段，極具商業發展潛力。

在建築設計部份，林福星進一步表示，本次也特別由日本三菱地所設計、李祖原聯合建築師事務所兩家國內外頂尖建築設計團隊共同規劃，並考量高雄較為炎熱的氣候，在景觀規劃上，特別結合綠與水的元素概念，打造城市空中綠洲，並設計了大量的開放空間，提供給高雄居民優美、舒適的休憩場所，預期大樓將成為北高雄熱門的觀光景點。

富邦人壽已與柏文健康事業、南仁湖育樂公司簽定租約。柏文旗下包含「健身工廠」等運動休閒品牌將進駐本基地，預計規劃一座適合全年齡層的休閒運動旗艦店，並打造南台灣唯一符合國際標準的滑冰場，總租賃面積達7000餘坪；另外，南仁湖也將在本基地打造一個面積3000餘坪，具有寓教於樂、讓民眾可在都市中以不同面向體驗海洋豐富生態的城市水族館。