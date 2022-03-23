萬海(2615)下午舉行新造船「WAN HAI 293恩春輪」線上命名儀式，將於3月31日於廣州文沖船廠交付，交付後將投入萬海日本-中國-越南航線。

「WAN HAI 293恩春輪」為萬海航運委由中國船舶工業貿易公司與廣州文沖船廠建造新造船12艘2,038TEU系列貨櫃輪的第十艘，船舶全長175公尺，滿載吃水深10.5公尺，載重噸位23,802噸，航速20.66節。

此批貨櫃輪採用劍艏設計，配備全平衡歪斜球型舵、變頻式電動海水泵節能系統，有效提升航行性能，並達到節能減碳目標，提升船隊績效。該系列船舶榮獲「智能船舶」認證，透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及船舶設備運作情形，強化船舶安全管理，為客戶打造安全的貨櫃運輸服務。

萬海新造船方面，2021年已交11艘新船，新增運力26,486TEU，2022年預計再交12艘新造船，將新增運力52,630TEU，2023到2024年將有29艘新造船交付，近20萬TEU運力陸續投入營運。