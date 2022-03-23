利機(3444)今(23)日召開董事會通過110年財報，每股稅後純益3.44元，創近13年來獲利新高並連續6個年度正成長。會中決議配發每股2.3元現金股利，現金殖利率近5％。

利機110年度全年稅後盈餘1.34億元，年成長26%，獲利來源主要為本業佔88%，轉投資收益佔12%。就營業毛利來看，累計110全年合併營利毛利3.10億，年成長15%。

利機表示，2021年多項產品受惠於5G、電動車、工控等需求穩健升溫，營運績效交出亮麗成績。展望2022年，在多項產品持續成長的推動下，該公司營收與獲利都有機會寫下新紀錄，包括載板相關產品，封測相關的QFN導線架、Capillary（打線封裝用銲針）、Heat Sink(均熱片)以及驅動IC相關的Chip Tray(晶粒承載盤)、Emboss Tape及Shipping Reel (COF包裝用間隔帶及纏繞捲盤)等產品。

以今年第一季來看，利機受惠高階載板市場持續熱絡，今年第一季載板相關產品呈現雙位數成長，加上另一主力產品均熱片(Heat Sink)拉貨強勁，以及驅動IC相關產品持續穩定出貨，今年第一季獲利將有二位數成長的機會。

利機董事會今天亦決議，訂定6月15日召開股東常會，假台中世貿會議廳舉行。會中除報告及承認110年各項營運決算表冊外，亦將承認110年盈餘分配案及董事改選案，停止過戶期間為111年4月17日至6月15日。