樺漢(6414)由於系統整合業務目前在手訂單金額創新高，加上品牌、設計製造業務近期需求持續暢旺，接單/出貨比均高於過往水準，2022年樺漢的業績展望仍佳，一法人預估2022營收年增12.7%，獲利年增17.2%，EPS為16.7元。另一法人也預估營收將逐季走高，目前為全年度低點，將樺漢的投資建議由中立調整至買進，目標價由192元調升至246元。

外資、自營商回頭敲進，樺漢周三股價，收漲0.99%報204.5元，沿著5日線上揚。

樺漢(6414)去年第四季營收年增13.6%，符合市場預期。毛利率因缺料衝擊僅達18.4%，低於預期，但獲利仍優於市場預估，獲利年增46%，EPS為5.32元，主因業外有NRE收入貢獻。此外，樺漢表示烏俄戰爭未影響到子公司S&T於東歐的營運。公司預期2022年S&T及ODM分別年增11%及高雙位數；法人預估2022營收年增12.7%，獲利年增17.2%，EPS為16.7元。

儘管S&T於歐洲的不確定性，法人仍看好2022年帆宣大幅成長及樺漢持續轉型為軟硬整合廠商。

帆宣(6196)截至今年2月在手訂單達歷史高檔的583億元(推測工程相關達80%)，還有潛在的台積電(2330)高雄及日本廠新訂單可望於今年下半年逐漸明朗。在下半年可望開始認列台積電美國廠營收，本土投顧法人認為，2022年市場預估的營收442億元(年增28.3%、占樺漢營收40%)，仍有上修空間。

樺漢2022營運亮點為系統整合，且持續轉型為解決方案提供廠商。樺漢續往解決方案提供商邁進，降低企業跨入工業IoT門檻，在Google(US)投資樺漢後，樺漢將結合GCP提供雲地解決方案給用戶。對於Google來說，由於工業應用場景差異大且分散，Google將藉由樺漢的渠道及工業領域專業，拓展相關應用。解決方案相關業務，樺漢已打入零售及政府專案，法人推估2021營收占比在2%以下，隨公司累計解決方案數量，伴隨IoT趨勢發酵，2022營收占比可提高至3%以上；長期來看，法人認為可將解決方案擴展至S&T並進一步產生綜效。

樺漢去年第四季、全年度年獲利均創新高，展望2022年，今年營運展望仍佳。樺漢營收成長幅度最高的業務為系統整合，法人預估2022年相關營收年增53.47%，原因在於半導體廠積極增加資本支出，帶動相關設備、工程需求增溫，目前帆宣在手訂單金額已達583億元，創歷史新高，且高於去年12月的491億元，顯示2022年以來接單仍暢旺。

設計製造業務首季的接單/出貨比為1.25~1.27倍，高於過往平均水準，原因除部分訂單因缺料而無法出貨外，買氣熱絡更為關鍵，預估2022年相關營收年增12.35%，其中，動能最佳者主要有二，一為ATM、POS、彩票機、博弈機等金融、零售相關專案訂單；二為SD-WAN、IoT模組等網路安全、智慧家庭相關訂單，預估2022年設計製造業務的營收年增12.35%。

至於品牌業務接單狀況亦佳，尤其以智慧醫療(病患照顧、手術相關產品線)、軌道交通、智慧工業通訊(包括邊緣伺服器、工業物聯網相關產品線)等垂直市場買氣較熱絡，預估今年年營收年增14.33%。

樺漢今年1月辦理0.49億元私募，由Google以226.92元的價格入股樺漢，樺漢表示，藉由結盟Google將得以跨足「雲地整合服務」，將結合人工智慧、物聯網的AIoT業務進行標準化、模組化、平台化，並透過應用程式提供雲端、智慧化相關技術，即可於全球超過200個國家提供24小時即時監控的技術支援及服務，且樺漢將聚焦於智慧工廠、智慧城市等垂直市場。樺漢並指出，2021年至2025年AIoT市場規模的CAGR為27%，目前樺漢在AIoT產業的滲透率為2~3%，預估2025年將提高至5%，換言之，此將提供樺漢營收的長線成長動能，惟後續貢獻程度仍須持續觀察。

由於系統整合業務目前在手訂單金額創新高，加上品牌、設計製造業務近期需求持續暢旺，接單/出貨比均高於過往水準，今年樺漢的業績展望仍佳，目前即為全年營運低點，且預估營收將逐季走高，故法人將樺漢的投資建議由中立調整至買進，目標價由192元調升至246元。