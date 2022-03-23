詐騙手法變化無窮！中市第一警分局今天表示，年近七旬的王姓婦人日接到來電，自稱是「銀行行員兼直銷業務」，要求她繳納健康食品的尾款86萬元，王婦長年吃健康食品都是家人付費，她不想麻煩家人，也未確認，就直接到銀行匯款，行員發現有異通報警方到場，保住婦人血汗錢成功組詐。

第一分局繼中派出所日前接獲銀行通報，稱有民眾疑似遭詐騙，警員謝孜侑獲報立即趕赴現場了解。王婦指稱，對方跟她說，日健康食品價格為6萬元，因為是「她姊姊的朋友的朋友」，還用LINE傳證件照給她，值得信任。

員警詢問王婦，是否見過「銀行行員兼直銷業務」本人，王婦才回想起她見過的直銷業務，與LINE內的證件照長相不同，警方並向銀行查證是否有該名職員，經查並無此人，王婦才驚覺是遇到詐騙集團了。

警方呼籲，詐騙案件層出不窮，警方雖常披露詐騙手法，但仍有不少民眾遭騙，提醒民眾在遇到可疑的狀況時，可撥打165防詐騙專線確認，千萬不要隨意聽信對方，交付網路銀行帳號或現金、帳戶存摺、提款卡密碼等個人專屬資料，避免遭騙。