基龍米克斯生物科技公司（4195）宣布，在經濟部技術處支持下，由工研院協助基龍米克斯打造的核酸合成廠正式完工，預計10月取得ISO認證後，第四季正式生產。未來有望補足當前疫苗核酸佐劑必須跨海採購，廠商成本負擔沉重還不一定買得到的市場缺口，達成「疫苗製造國產化、原料生產自主化」目標。

基龍米克斯表示，市場研究公司Mordor Intelligence指出，2020年全球疫苗佐劑市場價值約6.6億美元，預計2026年可衝上14.7億美元，複合年增長率（CAGR）達13.37％。後續還能與國內外藥廠合作，供應核酸類藥物的原料，提升台灣生醫新藥產業產值。

2020年新冠肺炎疫情崛起，經濟部技術處超前部署，支持工研院開發出多項防疫科技，如疫開罐套組、正壓採檢亭、醫療級呼吸器等，護衛台灣最前線。現在進入後疫情階段，疫苗生產成為各國邁向正常生活的關鍵，而疫苗製造國產化的關鍵之一正是「佐劑」。

面對生產國產疫苗所需的佐劑需求漸增，工研院決定在2021年10月與基龍米克斯簽約，三階段協助廠商產業升級，包括：協助GMP工廠的整體設計與規劃、建立製程品管標準化、輔導取得ISO認證，期許未來可望能進一步強化國產核酸合成產業鏈，並協助基龍米克斯切入「委託研究開發暨生產服務（CDMO）」市場。

基龍米克斯總經理江俊奇指出，國產疫苗廠以生產蛋白質次單元類型疫苗為主力，需要搭配佐劑才能強化效力。面對國內GMP寡核苷酸鏈合成產業缺口，期許未來量產後，有望作為B肝、瘧疾、肺炎，以及黑色素瘤、乳癌、卵巢瘤等癌症疫苗佐劑之用，除可協助國內疫苗廠採購在地化，未來也能與國內外藥廠合作進行核酸藥物之研發與生產。

後續亦將布局打造GMP多肽合成廠、建構多肽庫，目標要發展成為國內具有研發能量的CDMO生技藥廠，預計今年10月取得ISO 13485醫療器材品質管理系統認證，規劃在第四季量產。