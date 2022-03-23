日前美國聯準會宣布升息1碼，台灣也跟進，對房市會產生什麼衝擊，永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，現在影響不大，但是若是持續升息，未來利率一旦超過3%以上，就會有顯著的影響。他說，俄烏戰事持續、全球通膨壓力遽增，將加速貨幣緊縮與拉高升息幅度，當全球資金退潮將讓金融市場有大幅震盪風險，恐將衝擊今年的房市表現。

葉凌棋指出，去年實價登錄2.0、房地合一2.0上路後，加以四波選擇性信用管制陸續推出，以及內政部提出五大措施打炒房、金管會調高不動產放款風險權數等，都抑制短期投機風氣，但自住、置產需求仍旺盛，買氣仍穩，今年房市上半年交易量與去年同期相當，將落在17.6~17.9萬棟左右，與2021年相比成長0.5~2%之間。

而國內在房市交易熱絡、房價走高的狀況下，中央、地方政府持續齊力打炒房，去年12月內政部五大打炒房措施修法中，預估本會期將送進立法院進行審議，以及各地方政府配合中央政策，對於調高囤房稅上限已有共識，將於各縣市議會通過後實施，葉凌棋指出，中央、地方為了抑制投機炒作而努力，效果可望逐步顯現，未來是否再祭出更進一步的健全房市政策，將左右今年房市交易量表現，有待持續觀察。

2021年全台預售屋交易的熱區在哪呢？根據2021預售屋交易量統計，將全台各縣市行政區預售屋交易量做排序可以發現，桃園龜山以4701件登上全台交易冠軍，其次則是台中北屯的4136件位居第二，桃園中壢則以3738件位居第三。葉凌棋補充，2021年預售屋交易達2000件以上的行政區高達7個，相當於每月交易165件以上，熱絡程度可見一斑，稱之為「爆量區」不為過。而全年交易1000件以上的預售屋「火熱區」也高達22個行政區，交易500件以上的「溫感區」也有19的行政區入榜，七大都會區中，以台中入榜11個行政區最多，其次則是新北與高雄的9個行政區，桃園入榜8個位居第三，不過，整體而言，七大都會區都有至少3個以上行政區入榜，顯示去年一整年全台預售屋交易可謂是遍地開花。