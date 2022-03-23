汎德永業(2247)受惠旗下BMW與Porsche(保時捷)兩大業務新車銷售力道強勁，並在維修保養業務穩定成長下，帶動公司2021年合併營收421.2億元，年增6.5%，三率三升，歸屬母公司稅後淨利12.4億元，分別年增6.5%及15.7%，稅後淨利更創下七年來的新高；每股稅後盈餘(EPS)15.36元，為近五年新高，並寫下連續八年獲利逾一個股本好成績。

汎德永業長期以來維持高息率為股東創造穩定投資價值，並落實盈餘分配股東政策，周三董事會通過110(2021年)年度盈餘分配案，預計將配發現金股利12元，配發比率達78.1%，以周三收盤參考價209.5元計算，現金股息殖利率達5.7%。

汎德永業表示，去年雖有本土疫情與晶片短缺干擾，然因台灣車市買氣強勁，且銷售品牌進口車配額供應相對穩定，長年熱賣車款BMW X系列及Porsche Cayenne、Macan休旅車持續繳出亮眼銷售成績，以及Porsche重磅電動車Taycan自上市以來維持高買氣，使新車銷售與維修保養維持穩健成長態勢，加上原廠認證中古車銷售業務也持續增加，公司2021年全年營運表現不僅優於國內整體新車市場表現，更創下全年新高的歷史紀錄，帶動毛利率、營益率、淨利率同步走升，呈現三率三升局面，繳出獲利成長15.7%的佳績，獲利成長幅度遠高於營收的增幅。

BMW與Porsche產品線銷漸臻完整齊全，新車銷售力道強勁，電動車系列BMW iX、Porsche Taycan銷售表現更為亮眼，預期交車熱潮將可望延續，再添營運成長動能。

汎德永業進一步指出，2022將會是BMW全新產品線最為強勢的一年，電動車產品陣容的擴展可望進一步強化業績表現，BMW全新iX xDrive40旗艦版、iX xDrive50旗艦版今年配額已銷售完畢，已展開明年配額銷售。純電四門轎跑i4 eDrive40、i4 M50以及首款豪華純電性能休旅BMW iX M60展開預售後訂單需求皆很強勁。此外，BMW主力車款全新豪華運動休旅X3、X4以及全新世代4系列Gran Coupe銷售表現同樣熱烈，全新世代2系列Active Tourer也即將在台發表上市，今年在車型戰力全面提升下，新車銷售動能將可延續。

目前Porsche全車系新車接單情況十分熱絡，今年上半年也即將迎來全新Macan、Macan S、Macan GTS三款車型，首款純電動四門房車Taycan全車型預收單也皆相當踴躍，最新生力軍全方位電動跨界跑旅Taycan Cross Turismo同樣自上市後銷量表現同樣不俗，目前新車已正式抵台開始陸續交車，預計將能再掀一波新的交車熱潮。

汎德永業進一步表示，2021年維修保養業務維持5.1%年成長的好表現，隨著BMW、Porsche在台銷售數量穩定增加，車主回原廠維修保養比率極高，維保業務逐年穩健成長趨勢不變，加上未來即將新增「台北士科BMW全功能展示暨服務中心」、「台中保時捷4S多功能展示中心」兩大據點，預期未來新據點落成後，能進一步帶動賞車與購車人潮，維修保養業務也能逐步放大獲利貢獻，對公司長期發展將更有助益。