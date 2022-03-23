下一任台灣總統會是誰？隨著2024選舉時間趨近，各種分析陸續出現，自封「台灣神童」的名嘴唐湘龍預言，新北市長侯友宜若要選2024，下一任總統就是侯友宜，並斷言「民進黨應該要提早辦後事，預做準備。」

《美麗島電子報》2月公布的「民眾認為誰最適合擔任下一屆總統」民調顯示，副總統賴清德以35.0%領先新北市長侯友宜的21.9%，台北市長柯文哲則以14.3%排名第三。至於在在三大政黨好感度上，民進黨以51.5%居冠，民眾黨以39.8%居亞軍，國民黨則以28.2%居第三。

對於下一任總統人選，唐湘龍21日在廣播節目《飛碟早餐 唐湘龍時間》中指出，他個人認為，侯友宜是民進黨無法處理的對手，國民黨內對侯友宜有意見的人可多了，但台灣選舉不應該看黨內誰支持，而是看整體。他分析，若侯友宜參選2024總統，無論民進黨派出來的是誰，「都會自取其辱」。

唐湘龍還說，侯友宜若參選2024，也不需要「藍白合」、「藍白配」，反正「三腳督」殺到底，只要民進黨不出奧步基本上都會勝選，唐湘龍也大誇，侯友宜是百毒不侵的人，2018年首次參選新北市長、遭民進黨追打都沒有「受傷」。