海洋委員會海洋保育署針對離岸風力發電擬定「生態調查方法指引」，包括鳥類、海洋哺乳類等，卻漏掉會飛的陸域哺乳類蝙蝠，雲林縣水林鄉黃金蝙蝠館23日表示蝙蝠會在海域覓食，生態調查遺漏蝙蝠，對蝙蝠非常不利，且無法形成完整的生物鏈調查，將向海保署建議把蝙蝠納入監測。

海保署為兼顧綠能發展與生態保育，針對離岸風力發電擬定「生態調查方法指引」，內容提到將進行氣象水質、浮游生物、底棲生物、海域鳥類、海洋哺乳類與漁業監測，黃金蝙館發現，蝙蝠不知何因被排除在外，展開「搶救蝙蝠大作戰」。

蝙蝠館負責人張恒嘉表示，根據觀察，台灣離岸40公里都還有東亞家蝠在海面上活動，在西部海面上活動的蝙蝠至少7種，許多蝙蝠還會停在船上。台灣陸域哺乳類蝙蝠即占了30餘種，海保署漏掉會飛的陸域哺乳類蝙蝠，對蝙蝠生態影響非常大。

張恒嘉說，就陸域風機而言，每年因風機而傷亡的蝙蝠數量多於鳥類，歐美國家不管是設置陸域或離岸風機，都會把蝙蝠納入生態調查，現在海保署的離岸風機生態調查卻把蝙蝠排除在外，不知有何科學根據？還是認為蝙蝠是陸域動物，因此無須生態調查。

張恒嘉強調，海保署最近將邀請專家學者、風機業者、監測單位開會，之後就會將草案修正後送交環保署，接下來環保署便依此要求所有離岸風機相關業者，若沒有人提出意見，日後所有離岸風機的開發案都會跳過對蝙蝠的監測，因此他將向海保署提議，為台灣蝙蝠生態請命。