永達保險經紀人公司成立21年，實收資本額9.82億元，去年每股稅後盈餘5.72元，落實以保戶需求為導向的專業服務，實施嚴謹的消費者資料保護措施、內控內稽制度，執行保戶售後服務確認作業，疫情期間期繳新契約保費收入達新台幣18億元，2021年百萬圓桌（MDRT）會員人數達成197位，主管人力共1,947人，13個月保單繼續率更高達98.48％。

永達保經董事長吳文永表示，在邁入第三個十年初始，永達承德大樓將原址重建，預計2026年興建完成地上11樓、地下4層的新大樓。2022年永達保經期繳新契約保費收入目標新台幣25億元、13個月保單繼續率98％、主管人力2,500人及240位MDRT。

面對疫情衝擊仍紮穩腳步，永達保經啟動線上管理，透過E化平台建構可容納千人進行線上課程、辦理線上理財講座，儲備最佳能量。善盡企業社會責任，啟動防疫關懷計畫，除了捐贈亞東醫院防疫物資、台灣優質生命協會獨老平安防疫箱等，也發起防疫關懷專案守護客戶，於期間內染疫確診住院者給付慰問金30萬，染疫死亡者慰問金100萬，2021年共給付37人，核發1千180萬元。並體恤疫情期間業代收入銳減，提供防疫補助金每人1萬元；同時，包括澎湖旅遊、MDRT出席獎勵金及瑞士高峰會議等獎勵活動，100％折現，力挺業代儲備能量再出發。

大陸永達理保經是永達保經轉投資且持股達24.9％的一家全國性且綜合性保險經紀公司，複製永達台灣成功的經驗及專業技術，結合對岸市場之特性與需求，2021年期繳新契約保費收入達人民幣15.1億元、主管人力達5,001人、百萬圓桌（MDRT）會員人數達成887位、13個月繼續率達94.66％、業務人員年平均新契約保費收入27.2萬。永達理在疫情衝擊下仍穩健發展，於對岸已設有北京總公司、17家分公司共49個營業據點，分別位於北京、天津、山東、青島、河南、江蘇、蘇州、上海、浙江、寧波、四川、湖北、福建、廣東、深圳、黑龍江、河北。

吳文永董事長指出，永達理將邁入第二個十年，MDRT始終是永達業務菁英血液中的DNA，藉由MDRT導師級的專業交流及經驗傳承，再加上正確的工作態度、好的學習環境，成功只是時間的問題。2022年大陸永達理目標：期繳新契約保費人民幣20億元、13個月保單繼續率95.5％、主管人力6,500人及1,200位MDRT。後疫情時代，全球因疫情衝擊讓許多企業深受影響，永達保經以紮實穩健的腳步深耕兩岸、布局全球，有效延伸台灣成功經驗且以利他精神持續招募優秀業務菁英，藉由共享平台與共創兩岸商機的理念，實現華人跨域經營保險事業的夢想，並朝全球前六大保經的願景邁進。