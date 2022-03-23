國旅券使用倒數最後一個月，想好手中的國旅券要怎麼花了嗎？Klook宣布即日起加倍祭出國旅券「買千送兩千、最高送萬元」最後加碼，只要使用國旅券預訂高鐵國旅聯票、熱門景點門票等，即可獲得價值2,000元旅遊金，下訂飯店住宿Klook則送總價10,000元旅遊金，等於10倍奉還價值千元國旅券，還有機會獲得暢遊屏東海生館一整年的機會。

此外，Klook也限時推出「煙波集團品牌週」活動，即日起至3月25日預訂煙波集團指定飯店可現省2,200元，使用國旅券結帳成功還可再獲得10,000元旅遊金，輕鬆享有雙重超值優惠。

Klook台灣資深市場行銷總監林耀民表示，Klook去年推出『買千送千、最高送五千』國旅券加碼，獲得市場熱烈迴響，有效帶動國旅券使用。觀察平台數據，從去年11月到今年2月國旅券的整體使用量約有5成用於旅遊活動商品，其中又以主題樂園最為熱銷，其次則為飯店住宿商品，占比約3成；加碼活動也同時帶動國旅市場效益成長，統計使用國旅券結帳的訂單，平均每單結帳金額為2,930元，等於放大千元國旅券近3倍的經濟效益。在國旅券使用進入倒數之際，Klook提高加碼力道，加倍旅遊金回饋金額最高至萬元，藉此帶動國旅券最後一波使用熱潮。