請半天病假、要連休息時間一起「請假」嗎？有勞工反應，因身體不適向公司請半天假時，長官竟以「勞基法規定每繼續工作4小時應有30分鐘休息」，要求她提出4.5小時的假單。對此，勞動部表示，勞工只需要針對「工作時間」才有請假的義務，若雇主要求勞工多請30分鐘的假、導致少給付薪資，恐會違反《勞動基準法》相關規定，可依法開罰2萬至100萬元。

新北市勞工林小姐（化名）反應，前一日深夜因腸胃不適、整晚都沒有睡好，在早上8時上班前、向長官反映上午需請病假就醫，沒想到在中午休息時間結束後，下午1時準時進辦公室時，竟被要求請4.5小時的假。她轉述，長官說人資以《勞基法》第35條「繼續工作4小時至少應有30分鐘之休息」為理由，認為半天假就是要請4.5小時，但這番解釋讓林小姐覺得非常不合理。

勞動部官員表示，勞工於工作時間請假，以日為原則，蛋勞資雙方另有約定時，請假半日並無不可，但只有針對「在工作時間無法出勤」這時段才有請假的義務，勞工不需要在休息時間提供勞務，所以也不需要請假。

雇主若執意要求勞工請半天病假時，必須要以4.5小時辦理來請假時，官員指出，這樣不僅會違反請假規則，更會有工資未全額給付的問題。官員解釋，因為依照勞工請假規則，普通傷病假在一年內未超過三十日部分，工資折半發給，「雇主還是要給請假時段的半薪」，如果多扣掉半小時的時數、就有機會少發給薪資。

官員表示，雇主這行為已違反《勞基法》第43條，請假應給之假期及事假以外期間內工資給付之最低標準，以及第22條第二項，工資應全額直接給付勞工等相關規定，違者依法可處2萬至100萬元罰鍰。