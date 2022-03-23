工業電腦廠研揚（6579）受惠AIoT需求加速落地，嵌入式系統、邊緣運算、創客UP品牌、智慧城市扮演今年四大動能，董事長莊永順對公司營運抱持「審慎樂觀」態度。市場預估，研揚全年營收增速將更勝去年，向上挑戰70億元大關，再創歷史新高。

莊永順表示，工業電腦市場具少量多樣、碎片化特性，研揚因此鎖定嵌入式系統、邊緣運算、創客UP品牌及智慧城市四大領域耕耘，搭配物聯網加上人工智慧發展趨勢，看好未來10年AIoT需求將大幅爆發，為公司近年積極拓展方向，布局成果陸續顯現。

研揚總經理林建宏指出，大客戶自去年第四季就開始釋出今年訂單，能見度已達第三季，訂單出貨比為1.7倍，第二季起進入出貨高峰，以歐洲及美國為主要成長地區。隨著AIoT應用需求強勁，預期將帶動公司邁向新一波成長動能。

受惠訂單動能暢旺，研揚不僅去年營收63.47億元登頂，今年前兩月營收達11.61億元，年增5成，繳出高標成績。法人預期，公司3月營收表現續強，首季可望改寫同期新高，加上四大產品線續強，全年營收估雙位數成長，突破70億元整數大關。

研揚主力產品線以嵌入式系統為主，去年營收占比約25％，受惠半導體檢測設備需求強勁，以及智慧醫療、機器人相關等應用陸續導入，光以在手訂單來看，拉貨數量已超過去年全年，營收金額篤定成長。

另在AI邊緣運算部分，研揚提供完整軟硬體平台，並與NVIDIA、Intel、ARM等大廠合作，產業應用廣泛，包括智慧交通、畜牧等，去年出貨年增率達150％。據了解，今年將有不少AI相關業務導入量產，營收貢獻有機會繳出年增2倍成績。未來將往無人機、機場X光機、醫療檢查設備、先進駕駛輔助（ADAS）等拓展新市場。