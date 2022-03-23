東航失事客機黑盒子尋獲。（新華社）

東方航空MU5735航班的一個黑盒子已經在今（23日）尋獲，據了解，黑盒子破損嚴重。東航雲南有限公司董事長、黨委書記孫世英今天首次在記者會上提及MU5735航班機師，指該航班3位飛行員飛行執照和健康證都在有效期內，健康狀況良好、飛行經歷完備，符合局方要求。

據新華社報導，東方航空MU5735航班的一個黑盒子已經在今尋獲。另據央視網報導稱，黑盒子破損嚴重，暫不確定是數據記錄器（FDR）還是駕駛艙話音記錄器 （CVR）。

孫世英今天首次在記者會上提及機師，指該航班3位飛行員飛行執照和健康證都在有效期內，健康狀況良好、飛行經歷完備，符合局方要求。機長在2018年1月聘為B737機型機長，飛行總經歷時間6709小時，第一副駕駛飛行總經歷時間31769小時，第二副駕駛飛行總經歷時間556小時。目前了解到，3位飛行員平時的表現也都是很好的，家庭情況也都比較和睦。