布丁哥再現！他被問「摸GG給5百」怒拒 最後1幕網傻了

2年前有段「布丁哥」影片瘋傳，男子被問「摸一下GG就請吃布丁」，他憤怒拒絕後，影片最後他竟「吃起布丁」；如今有另名網友遭遇類似經驗，他當時在路邊上廁所，卻被1名婦人搭訕說「懶X給我摸一下嗎，給你500元」，他同樣拒絕後，最後手指出婦人離去方向，手上竟拿著1張500元鈔票。

該影片被網友分享在臉書「爆廢公社二館」上，1名工人當時在外工作，因肚子不適決定找地方上廁所，過程中被1名中年婦人撞見，該婦人戴著斗笠、拿鋤頭緩緩走向工人，開口第1句話就是「少年耶，你懶X可以給我摸一下嗎，我500摳（元）給你啦」，馬上遭工人爆氣拒絕。

2年前有段「布丁哥」影片瘋傳，男子被問「摸一下GG就請吃布丁」，他憤怒拒絕後，影片最後他竟「吃起布丁」，如今有另名網友遭遇類似經驗。（翻攝自網路、臉書「爆廢公社二館」）

該工人對婦人說「阿姨啊，你也是做人的阿嬤，那欸（怎麼會）跟我講這種話，我也不缺錢，我有在做工」，他說之後婦人就自討沒趣地離開，他並指出婦人離去方向，但影片最後1幕是他「拿著500元」指出方向，他最後還怒罵「現在什麼人都有」，讓網友看傻眼。

其他網友紛紛留言「我有499可以摸嗎」、「你沒問是一粒500還是2粒500，感覺你虧了」、「應該要有阿姨的背影」、「阿姨懂摸」、「統一布丁比較好笑」、「沒志氣的傢伙，邊罵還是收了」、「所以你拿了幾次500」、「布丁版比較有趣」、「比布丁划算，五百塊可以買很多個布丁」。