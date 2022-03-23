桃園市人口攀升，以青壯年人口移入占大宗，都市重劃區更是吸引不少年輕家庭，幼兒園、小學就學需求最為迫切。桃園今年有27所國小總量管制，23日開放線上申請。教育局坦言，青埔及八德地區發展快速，學區內就學人口急遽，已著手建設及規畫新學校，盼能盡早解決學校總量管制壓力。

桃園近年重大建設多、新建社會住宅，社福措施提升使得社會移入人口有逐年增加趨勢。教育局統計，去年設籍桃園市的小一新生有2萬3080人，今年有2萬3450人，增加370人，新學校建置期遠趕不上學生增加的速度，為確保學校能提供一定品質的教學環境，部分學校不得不實施總量管制。

教育局說，八德國小今年設籍的新生數有448人，因教室空間有限，1年級招收11班共352人，每班32人實施總量管制，有高達96人需轉介，轉介學校有瑞豐、大成、大安、廣興、霄裡、僑愛、員樹林國小等校。

「家長最常問什麼時候可以確認是否已錄取？要多早設籍才有機會入學？」八德國小校長林世娟坦言，近3年狀況較為嚴重，前年每班開始增收3人，去年起1年級再增加1班，仍無法吸收學區內的學生，近期的確接獲很多家長的詢問電話。

據了解，轉介學校裡最受歡迎是瑞豐國小，瑞豐國小離八德國小僅2公里，學校規模也屬大校，且主打雙語學校，很受家長青睞，不過只招收3名轉介學生，讓許多家長哀嚎「讓孩子讀書怎麼這麼難！」。

總量管制學校首次開放線上作業，23至27日線上申請，26日現場申請，4月11日公告錄取名單，第1輪報到16日截止。市議員簡智翔指出，線上系統第1天就狀況百出，家長反應有孩子性別被錯置，還有人因上傳檔案太大，學校端有申請紀錄但卻找不到資料，批評正式施行前應做好系統測試，貿然上線導致學校及家長一片混亂。

教育局回應，線上系統23日早上8點啟動，發現有性別錯置問題時著手緊急修復，早上9點半恢復正常。至於檔案傳輸問題是誤會一場，資料並沒有遺失，只是學校端在預覽上有延遲顯示，上述2個狀況皆已排除。