屏東縣政府4月將舉辦2場大型音樂活動，包括4月1日至3日「台灣祭」在恆春大灣遊憩區重磅搖滾，4月8日至10日「屏東三大日音樂節」於屏東市縣立體育館前草地熱力開唱，一南一北音樂盛事接力登場，全台的音樂焦點都在國境之南。

「屏東本來就是音樂聖地」，縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，過去春天吶喊、春浪音樂季等音樂活動在恆春半島蓬勃發展，近年縣府發展出「台灣祭」及「屏東三大日音樂節」等音樂品牌，今年安排在四月先後登場，加起來超過上百組樂團、藝人演出，場場都是強棒。

「台灣祭」與「屏東三大日音樂節」二大音樂品牌各有主題性；「台灣祭」前身是獨立音樂祭，延續之前恆春半島獨立音樂精神，去年正名「台灣祭」後，吸引近40萬人次參與，近日演出名單曝光，包括張震嶽、玖壹壹、滅火器及美秀集團等金曲金音獎得主都在其中。

除了知名藝人外，今年更從全國報名154個樂團中徵選20組樂團，單獨提供舞台演出，另舉辦「南方大唱」全國原創音樂大獎賽，吸引107組樂團參賽，最後進入前10強的樂團，也將在4月1日開唱首日進行決賽，4大舞台、3天內由上百組團體輪流演唱，帶領大家「夢回墾丁」，享受最純摯的音樂熱情。

另「屏東三大日音樂節」顧名思義就是連唱3天，以經典、搖滾、文青主題主打3天不同音樂屬性，不論什麼年齡世代都能找到共鳴，舉辦5年來已培養不少死忠粉絲。今年第一天將邀請美聲歌后周蕙、李翊君、林曉培、于子育；第二天有「行走費洛蒙」的嘻哈男神瘦子E.SO、大淵MUTA、持修、麋先生與理想混蛋；第三天由人氣樂團動力火車、徐佳瑩、小宇 宋念宇、？te壞特、魏嘉瑩及琳誼壓軸。