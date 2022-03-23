「適當的療育並結合中醫診療可助慢飛天使改善智能、語言與身體活動度！」衛生福利部桃園醫院中醫師莊尹筑指出，中醫古籍上記載的「五遲、五軟」，描述小兒發展遲緩的表現，與現代醫學中的腦性麻痹、發展遲緩等症狀相似，透過診察、治療再結合早療，可輔助遲緩兒在0至6歲的早期療育關鍵照護期內，助慢飛天使展翅。

莊尹筑表示，中醫認為「腎」為先天之本，腎精充足可促進骨骼生長發育，並能滋養骨髓與腦脊髓，維持正常生長發育；「肝」藏血，能濡養筋骨，使肢體運動靈活。腎精或肝血的不足，都可能造成骨骼脆弱無力以及筋骨失養，使得兒童動作發展較慢。

莊尹筑說，據目前研究顯示，中醫綜合性的療法，包含推拿、針灸與中藥治療， 合併常規的物理治療及職能治療，可幫助腦性麻痹發展遲緩的孩子改善智能、語言與身體活動度。

莊尹筑提及，利用中藥內服或薰洗外敷，可補益肝腎、健脾益氣、溫經活血祛瘀、醒腦開竅益智。針灸治療可以輔助疏通經絡，促進氣血運行，有利於肢體運動功能增加；頭皮針可幫助腦血管循環，刺激大腦皮質以促進功能。推拿與穴位點按可減少肌張力、增加關節活動度，也可調和臟腑陰陽，疏通經絡，達到體質調整的目的。

莊尹筑強調，透過中醫師診察並給予適切的治療，再結合早期療育，可輔助遲緩兒在0至6歲的早期療育關鍵照護期內，把握小兒「生機蓬勃，發育迅速」的生理特性，幫助慢飛天使展翅。