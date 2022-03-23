最近高齡83歲的央行前總裁彭淮南從每坪市價80萬元的舊公寓，搬到市價150萬元的電梯大廈，台北市木柵樓房陽台不堪地震崩塌，全國商總主席賴正鎰今（23）日指出，台北市平均屋齡36.2年，七成屋齡都超過30年，危老與都更改建刻不容緩，政府應加快審查效率與展現公權力，才能加速都更汰換舊屋。

賴正鎰表示，最近地震頻傳，凸顯大都會區人口密集的老舊社區，加速都更改建的重要性，才能追上符合老齡化時代來臨的速度，提高住宅安全的需求。

鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰建議，政府應加快都更審查效率與政府執行公權力的決心，與民間，屋主攜手，加速汰換老屋，取得多贏。

賴正鎰強調，鄉林集團手上超過20個都更案正在進行中，也會積極在雙北市布局，爭取更多的都更合建案，並配合政府都更政策，做好都市風貌更新與居住安全的社會責任。

鄉林建設不動產研究室指出，目前全台住宅平均屋齡達31年以上者總共有896萬宅，其中以台北市平均屋齡36.2年最老，而且台北市有高達71.2％的住宅，屋齡超過30年，加上土地價值高，因此成為都更合建重鎮。

調查顯示，截至2022年二月底止，全台已核定公佈實施的944件都更合建案，有565件位於台北市，約佔6成左右；其次是新北市169件、台中市107件。

內政部營建署統計，全台去年核定辦理都市更新案件共67件；今年前二月扣除過年期間，短短一個多月，已核定11件。其中台北市去年都更核定案件計40件，今年前二月新增核定6件，主要分布在大安區與中山、信義、北投等行政區，都更合建案鎖定生活機能完善熱鬧區段的老舊社區，釋出的土地更為搶手。

鄉林不動產研究室指出，都更合建案具備地段優勢，若是品牌建商推出，更能吸引購屋民眾目光，成為該區域指標個案。例如以中山區來說，是北市發展相當早，且捷運與快速道路等交通便捷，各項生活機能豐富的區域，房價保值性強。

以中山區南京東路二段的「鄉林京華」來說，也是合建案，屋齡約13年，基地格局方正與戶數單純，加上建築設計前衛，更講求生活美學，至今仍是站穩該區段較高行情的社區。