將角逐奧斯卡的影后潔西卡雀絲坦以黑色優雅裙裝現身Ralph Lauren，讓人不禁聯想是否會於秀場挑選奧斯卡戰服。（Ralph Lauren提供）

美國時尚品牌Ralph Lauren23日重返品牌發祥地辦秀，並邀請如《關鍵少數》主演賈奈兒夢內、《美麗魔物》主演瑞秋·布羅斯納漢、莉莉柯林斯等人觀秀，其中莉莉柯林斯一甩過去的甜美形象，以俐落的合身黑色西裝現身，以正與本季Ralph Lauren女裝剛硬俐落的褲裝不謀而合，而將以《神聖電視台》角逐奧斯卡的金球獎影后潔西卡雀絲坦，在觀賞晚裝系列實則神情格外認真，也讓人不經聯想是否正在為即將到來的奧斯卡紅毯挑選戰服。

吉吉哈蒂徳以以飾有「RL」的針織上衣、襯衫做開場。（Ralph Lauren提供）

本季以黑白經典風格為主軸，女裝融入男士正裝線條、常用紋路。（Ralph Lauren提供）

本季品牌2022秋冬系列大秀選址於紐約現代藝術博物館內一幢當代紐約大宅發表，從服裝風格便能感受到品牌對於紐約濃濃的愛，本季秀場由名模吉吉哈蒂德以飾有「RL」的針織上衣、襯衫做開場，俐落的造型、經典的黑白色系也開宗明義地點出本季以經典黑與白風格做為主軸，在女裝部分加入男士正裝的俐落線條、常用條紋、格紋等。

結構感十足的蝴蝶結上衣，為整季以黑白色調增添一抹豔麗，而拖尾設計也為整體增添氣場。（Ralph Lauren提供）

Ralph Lauren以擅長的混搭手法，將具冬日感的費爾島針織衫與拖地紗裙結合，呈現紅毯也適用的造型。（Ralph Lauren提供）

之後隨時間推進，漸入具搶眼紅色的單品系列，最後帶入晚裝系列，品牌以亮片、珠飾、蕾絲展現紐約曼哈頓知名的天際線，刻畫品牌最愛的「紐約」高雅風尚的氛圍;男裝部分，也呼應黑白經典風格，本季也融入些許街頭元素，如以黑色正裝搭配洋基棒球帽、棒球外套的造型，皆能感受到品牌對於紐約的愛意。

RALPH LAUREN2022秋冬系列。（RALPH LAUREN提供）

相較於常見T台，本季Ralph Lauren以輕鬆優雅的爵士音樂為基底，秀上模特踩著輕鬆步伐、不時與露出笑容對著秀上嘉賓放電，呈現自信優雅的都會男女樣貌，除能更立體描繪品牌「紐約」的城市形象，另線上直播時收了點現場音、稍許切換至賓客間，也讓線上的觀眾能體驗秀上的臨場感，種種細節都讓這是實體大秀，不論線上線下都充滿親暱感。