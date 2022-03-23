大陸東航MU5735離奇在廣西梧州藤線墜機，目前搜救人員已經尋獲該機的「黑盒子」，但因破損嚴重。同時，一段空管和附近機組曾接力呼喚東航MU5735的語音對話曝光，內容顯示，雖然附近機組接力喊話，但MU5735一直沒有回應。

東航MU5735班機墜毀後，中國航空學會《航空知識》雜誌主編王亞男指出，這次空難救援困難點及後期調查工作重點，重中之重是找到黑盒子。根據新華社報導，東方航空MU5735航班的一個黑盒子已經在23日尋獲。人民日報報導，東航在23日的記者會中指出，失事的MU5735航班2具黑盒子其中一具已經尋獲，但破損嚴重。暫時無法確認是飛航資料記錄器（FDR）或座艙語音通話記錄器（CVR）。

綜合陸媒報導島，今天(23日)有一段當日附近機組呼叫該航班的對話內容曝光，內容顯示，在事故發生前，空管以及附近機組曾接力呼叫東航MU5735，但MU5735航班機組都沒有回應：

海南7152：東方5735，廣州叫你。

（東航MU5735 無人應答）

珠海進近120.35：珠海進近120.35呼叫，（東方5735）收到請回答。

(東航MU5735 無人應答）

珠海進近：南方3764 在120.35裡幫忙再叫一下東方5735，看看能不能叫出來。

南方3764：收到了，120.35叫東方5735，（這裡是）南方3764

（東航MU5735 無人應答）

上航9256：上航9256 121.5叫

（東航MU5735 無人應答）

附近航班最後一次呼叫東航MU5735。上航9256：東方的5735 上航9256 121.5叫。

（東航MU5735 無人應答）