外送近年來成為台灣人日常生活中越來越不可或缺的一部分，不僅如此，大家也有各自慣用的外送平台。隨著訂單的需求量提高，外送費也逐漸上漲。近日有名網友於臉書公開社團《外送員的奇聞怪事》和廣大網友分享一件怪事。

左安卓，右蘋果手機畫面 (圖翻攝自/外送員的奇聞怪事臉書)

一名男網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」放上外送APP的畫面，其中一邊是使用蘋果的手機，另一邊則是安卓手機。原PO說自己跟女友的手機明明都設定一樣的地址，但兩邊顯示的運費不同，這讓他感到疑惑，運費為什麼差了5塊。對此，外送平台表示，有可能2支手機定位到的地點不同，建議可以直接向客服人員反映此問題。

外送需求量隨著疫情提高 (圖/中時新聞網)

此文一出，有網友表示自己有遇過2支蘋果手機顯示的外送費不一樣。對此，許多網友紛紛在下面吐槽蘋果用戶是盤子「哀鳳要課奢侈稅啊」、「因為蘋果本身就比較貴啊」、「蘋果有信仰税」。但也有理性的網友表示有可能是時間的關係，一個尖峰一個離峰時段。對此，原PO都有一一回覆，表示時間都是一樣的，事實真相為何目前也不得而知。下次叫外送前建議大家先看清楚再按下訂單鍵。