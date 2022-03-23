動保團體對六福村野生動物園提出幾項與長頸鹿相關的質疑及指控，六福集團稍早發出聲明表示，近期特定動保團體不斷施壓政府機關，煽動民意代表阻止動物園業者依法引進動物，企圖打壓國內動物園，未來，我們下一代想要看到真實動物會是難上加難，讓動物園設立的宗旨社會教育及動物保育之目的，無法延續。

六福感嘆，依循法令的業者，卻屢屢遭受阻礙，無所適從，我們真心期待為了更好的未來，放下成見，一起攜手努力。

六福回應如下：

【不實指控一：長頸鹿有嚴重的捻轉胃蟲問題，需靠吃抗生素保命】

回應：捻轉胃蟲為一常見於反芻獸消化道內之寄生蟲，在國際間屬常見疾病，且捻轉胃蟲主要存在於地面草地，藉由糞口傳染；長頸鹿為食葉動物，非食草性動物，較少進食地面草地，但由於布丁妹個體習慣，對草地興趣較高，因此感染性增高。園區對此也參考國外研究，治療團隊亦提供更嚴謹的防治，透過糞便的觀察，訂定縝密的驅蟲計劃，不論是在環境的改善、照顧、營養、醫療紀錄都下足苦心，讓捻轉胃蟲問題在2年內獲得一定程度控制。長頸鹿布丁妹最終病逝令人遺憾，但死因並非控訴中所指受寄生蟲感染導致！

【不實指控二：長頸鹿近親交配問題】

回應：布丁妹與斑斑分屬不同父母，絕無近親交配問題。

【不實指控三：長頸鹿斑斑解剖體內有發現塑膠袋？】

回應：此為子虛烏有指控，絕無此事。

另外，國內各動物園、水族館的立案及展演，完全遵守中華民國政府所頒佈之法令規範，如法令有調整或變更，業者絕對會依循法令執行。特定組織以記者會形式不斷要求台灣動物園業者禁止引進動物，以及會中提及馬戲團體驗及動物墳場等說法，針對記者會中不實指控、汙衊及損害聲譽之行為，園方將尋求法律途徑究責。

六福強調，一直以來積極推廣動物保育及環境永續，不遺餘力，去年9月向農委會林務局提出引進長頸鹿的評估申請，秉持著依法、適法、合法，引進方式符合CITES「瀕危野生動植物種國際貿易公約」，日前已針對長頸鹿的照養與醫療精進計畫已提交至農委會林務局，此期間並針對動物場域、福利、疾病預防做了精進與改善，希望在吸取過去經驗後，打造更好的環境，展現動物園的價值。