新北市第一選區鄭戴麗香因健康因素表態不選議員，地方盛傳，黨部擬推派「侯家軍」女子弟兵參選，目前以青年局長錢念群、新北市前副發言人蔡畹鎣呼聲最高，然而，記者致電錢念群神隱，截稿前均未回應，蔡畹鎣則是說她沒有考慮其他選區。

新北市第1選區市議員共有4席，包括國民黨現任議員鄭戴麗香與陳偉杰、民進黨鄭宇恩及無黨團結聯盟蔡錦賢。

新北市議員鄭戴麗香說，選舉勢必要掃街拜票，近期因心臟、坐骨神經等健康的因素，在醫生提醒下決定不連任議員，她原想交棒給兒媳婦，但因時間過於匆促作罷，一切尊重國民黨新北黨部的作法。

地方盛傳，國民黨以「侯家軍」、「女性」為優先的考量，目前以青年局長錢念群的呼聲最高，和新北市前副發言人蔡畹鎣呼聲最高。

蔡畹鎣則表示，她在第9選區努力中，目前沒有考慮其他選區，她會在大新店區繼續努力，更請大家肯定她的努力；記者數次致電錢念群，但電話均無人接聽，局處秘書也說局長持續開會。

同選區國民黨市議員陳偉杰表示，對於鄭戴麗香議員不選感到很難過，鄭戴議員選票大多在八里，希望黨部從八里選出人選，記者提問，若空降人選對他的選情恐有影響？陳偉杰說，難免有重疊，但為了國民黨好，他會欣然接受。