國小提供的課後照顧服務，包含課後照顧服務班、課後社團、學習扶助、教育實驗課程，其中教育實驗課程最夯，但受疫情衝擊，新北市108學年度有75校申請、開設207班；受疫情影響，109學年度有68校、開設186班；110學年度有61校、開設161班，申請校較108學年度減少近2成。

教育局表示，學校申請辦理教育實驗課程能夠延續學校特色課程發展，增進學生多元智能發展，也可透過不同課程激發學生潛能，因應學生不同學習程度，提供適性教材促進學習機會均等。另並結合12年國教課綱素養導向，針對生活遇到問題進行探究、解決，如水源國小的課程透過戶外教育結合在地食農，讓學生深入社區進行資源踏查，與有機蛋農、木工達人一起學習，真正解決生活上所遇問題。

教育局說明，學校可依據新北市國中小教育實驗辦法，提出計畫申請自主規畫，包括語文、數學、自然與生活科技、藝術與人文等教育實驗課程。而教育實驗課程的師資，須由具有與教學內容相關專長教師擔任，學校另得視實際需要，聘任校外專長教師或具有與教學內容相關專長人士擔任授課，必要時得由多校合聘專長教師進行授課，師資專長條件應經學校課程發展委員會審核。

新北市自2013學年度起開辦教育實驗課程，迄今已有1155間學校，近2萬1000個班次開設；學年度也會評選出績優學校，提供課程典範，110學年度評選出五華國小、新店國小、仁愛國小、光榮國小、直潭國小5所績優學校。