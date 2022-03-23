有「香江第一美人」稱號的港星關之琳，年近6旬仍保養得宜，至今仍是不少人心目中的女神，平時會透過社群分享近況的她，近日曬出從豪宅內部拍到窗外的景色，讓網友都驚呼宛如在仙境。

關之琳之前曾在節目公開1.5億港幣（約台幣6億）豪宅，不僅可以遠眺維多利亞港，室內寬敞還有氣派裝潢，相當奢華，近日她在IG曬出從客廳拍到窗外的景色，可以看到客廳的沙發和擺飾相當高級有品味，也非常整齊。

而窗外現在因為正值春天陰雨季節，從半山上的豪宅往下眺望，大霧瀰漫，宛如仙境般的景色，讓她自己也忍不住配文寫下：「仙女」。網友見狀也紛紛留言「人間仙境」、「風景好美喔」。

59歲大美人關之琳雖然息影多年，但依舊是不少粉絲心目中的女神，之前開設抖音帳號，不到24小時就吸引100萬粉絲關注，人氣相當火紅，而目前單身的她，也樂得清閒，投資房地產有術的她，據傳已累積超過20億台幣身家。

之前有網友票選最具代表性8、90年代港片女神，關之琳輸給有「港版瑪麗蓮夢露」之稱的鍾楚紅，奪下亞軍，看來雖然她已多年沒新作品，但仍讓觀眾難以忘懷。