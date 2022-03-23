大盤在利空逐漸消化之際，開啟反轉的行情，加權指數在月線17500點附近整理兩天後，今日開高直接大漲，終場上漲171點，收在17731點，成交值2835.63億元，多頭火種越燒越旺，未來將進一步挑戰季線反壓位置17900點。

三大法人合計買超150.7億元，其中，外資及陸資買超112.7億元，自營商買超35.63億元，投信買超2.37億元、連續36個交易日買超。

昨日美國科技股紛紛回神，帶動台灣中小型電子個股也開始逐步反彈，而下周又逢投信季底作帳時間，櫃買指數量能回溫，許多小型電子股更是直攻漲停。

近期盤中焦點除了跌深反彈的電子股，更重要的是金融族群，在三月聯準會（FED）決策會議，宣布升息一碼（0.25%），台灣央行也跟進升息，金融股正式進入升息循環周期，且FED再一次鷹派表態，宣布五月有可能升息兩碼的幅度，連帶金融族群引領多頭走勢，帶領大盤指數往上攻。金融指數周三大漲 1.95%、創新高，兆豐金大漲近 3%，新光金、台新金、中信金、富邦金、合庫金，漲幅都超過 2%，台企銀更是再度創下波段高，而開發金也強拉尾盤守住19元整數關卡。

隨著大盤行情逆轉，類股也將出現不同的變化，筆者也幫大家整理可留意的個股，或將成為大盤的領頭羊。

•新唐：新唐2月營收表現亮眼。受惠MCU市場供不應求，市場也傳出維持續漲，且BMC、電池管理IC產品出貨續強，這波強勁態勢上看至2026年，訂單動能暢旺之時，獲得法人的青睞，投信更是連續買超，帶動整體股價往上飆升。

•合晶：受惠矽晶圓報價持續的上揚，日本矽晶圓大廠勝高(SUMCO)，也看好前景至2026年，合晶前2月營收20.1億元，年成長近37%，而在產量的部分，透過去瓶頸等方式增產，合晶預估今年營收將翻倍成長。股價在過去幾個月以來的整理，法人又回頭開始布局，股價有望在引領一波多頭走勢。

•王道銀行：受惠於升息循環周期，且王道銀行並沒有壽險相關的業務，免除掉俄羅斯國債的風險問題，純度足夠的銀行股，不只獲得法人的青睞，此價位也深受許多小資族的喜愛，今日帶量強攻漲停板，續創新高，技術線多頭型態，有望成為金融飆股。