民進黨中正萬華選區市議員擬參選人洪婉臻今天在立委余天和支持者陪同下，完成了黨內初選登記，洪婉臻表示，感謝天哥與議員許昭興在百忙之中抽空陪同登記初選，相當感激，也因為如此一刻都不敢鬆懈。她說，從宣布參選到今天登記是第86天，每天戰戰競競、1天當3天在用，每天都跟時間賽跑還是覺得很不足。

洪婉臻表示，要在很短的時間內讓大家認識我真的不容易，但請大家相信我，婉臻未來一定會用更長的時間加倍回饋支持我的你們，今天遞交初選登記書，深知肩頭上的責任將不可同日而語，一個人走得快、一群人走得遠。