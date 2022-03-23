現代人換工作原因百百種，為協助待業民眾建立正面心態與做好職涯規畫，勞動部屏東就業中心於23日舉辦「找出職涯新攻略，成為更好的自己」成長團體課程，邀請美和科大職涯規畫講師都靜嫻，透過課程引導民眾認識真正的自己，進而快速重返職場。

都靜嫻大方分享過去表示，她曾從事過21份正職和兼差工作，從服務醫師的顧問業副理到擺攤賣跳蚤物品，也曾應徵殯葬業禮儀師被拒絕；學員聽她即使處在人生最低谷，仍保持著樂觀，才理解到生活越是困窘，越要保持正向思考。

探討生涯旅程環節，都靜嫻請學員回憶以往工作經驗，及職涯中曾發生哪些快樂、具成就感的事，她請大家將這些情境記下，並分析為什麼會樂在其中，或是它帶來了什麼能量，並表示，當確切知道職涯亮點，才能找到工作熱情的所在，並持續成長。

屏東就業中心主任翁素足表示，部分待業民眾因為不夠了解自身優勢，及沒有確切職涯目標，導致錯失求職機會，或無法穩定工作，此次課程可有效協助他們快速盤點自身經歷、優勢、規劃職涯方向。