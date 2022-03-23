法務部

律師張靜涉嫌偷拍案，遭台東地檢署檢察官聲押未果，民間司改會砲轟法務部，要求法務部長蔡清祥追究懲處東檢承辦檢察官，檢改團體「劍青檢改」23日發表聲明，槓上司改會，批評司改會為了該會常務執行委員涉犯的刑事案件，要求法務部長追究承辦檢察官責任，破壞法律體制，呼籲司改會回歸法律專業，切勿以不正當方法干涉個案偵辦。

劍青檢改強調，法務部長並無個案監督及指揮之權，民間司改會明知法務部長不得干涉個案，竟公然聲明要求法務部長違法，令人驚愕與憤怒。希望司改會站在國家體制及執法公平性之立場，停止助長政治不當干預個案之惡劣風氣。

劍青檢改表示，我國乃民主法治人人平等之國度，沒有人可因特殊身分而豁免刑事追訴責任。縱具律師資格，若為被告或犯罪嫌疑人，於具備法定要件下亦得搜索、傳喚、拘提。本案張姓被告因涉嫌以隱藏式監視器，竊錄按摩店顧客在店內之隱私活動，涉犯刑法妨害秘密等罪嫌，經檢察官向法院聲請核發搜索票獲准，檢察官並以被告身分對其拘提，並無特別優遇之理。

反觀，張姓被告為司改會常務執行委員，司改會竟為了其常務執行委員涉犯的刑事案件，竟要求法務部長追究承辦檢察官責任，實有偏私不當，更破壞平等公正，希望司改會懸崖勒馬，勿繼續混淆視聽。

劍青檢改指出，我國刑事訴訟法對於執法爭議程序，本有各項監督制衡之機制。本案東院認東檢開立傳票未載明身分有疑義，就是本諸監督制衡功能而發揮作用。但張姓被告是否構成刑法犯罪行為，仍待公正調查，並不因其另兼為他人辯護即可豁免。司改會豈能惡意混淆視聽，試圖透過法務部長干預個案，致使犯罪嫌疑因此免除偵辦或脫罪？劍青檢改呼籲司改會應回歸法律專業，切勿試圖透過不正當方法干涉個案偵辦。