劉育仁（左起）、王渝屏、高爾宣、Ella、蘇哲賢、林暉閔、小薰合體亮相。（粘耿豪攝）

陳嘉樺（Ella）主演新片《野夏天》今舉辦首映會，她和導演蘇哲賢、演員黃瀞怡（小薰）、林暉閔、王渝屏、劉育仁一同出席，聊到跟好友任家萱（Selina）主演電影《頭七》檔期相近對打，Ella表示並不覺得是對打、沒有這個壓力，自己的作品因疫情延了3年才上映、Selina又是大銀幕首秀，兩部片都沒再受疫情影響都順利上映就已經很開心了。

聊到拍攝甘苦談，飾演跑步選手的林暉閔跟劉育仁非常辛苦，有大量的跑步動作戲，飾演女記者的Ella雖然沒有體力活，但電影在南部拍攝，她遭受小黑蚊群攻，只要是沒有衣服布料遮蓋的地方都被叮到爆，約被叮了300個包，癢到好幾天都睡不好。

另今晨發生花東6.6級強震，Ella說發生地震當下她趕緊先開門，然後關心兒子勁寶有沒有被嚇哭，還笑說若地震嚴重自己會不顧形象穿睡衣配內褲衝上街，「逃命比較重要，裸體不重要」；劉育仁則說地震時自己看著家中花瓶，一心守護花瓶就怕被震倒；小薰、林暉閔、王渝屏則是「被動處理」，儘管地震很晃，還是選擇待在床上睡。

首次為電影獻聲的高爾宣今也變裝工作人員驚喜現身，送上柿子與花生造型饅頭，象徵著「好事發生」，因為疫情的影響，從電影合作至今，是他第一次見到Ella本人，問高爾宣前輩Ella是不是自己的理想型？他說：「可以是我的理想型，熱情開放。」