第三屆「START! AI 智慧小車」活動，希望藉由AI影像辨識技術，運用在智慧小車競賽任務解題，基隆市東信國小與安樂高中（國中部），都獲得特優佳績，隆聖國小、安樂高中（國中部）、武崙國中明德國中聯隊3組，也取得優等成績。

此次競賽共有9縣市約300位選手參賽，基隆市由科技中心與輔導伙伴學校國中小隊伍共計11隊參賽，競賽分為競賽組及創意組，創意組的競賽主題是結合時事的長照議題，兩組都須使用Pixetto人工智慧影像感測器，透過AI辨識不同識別物，讓學生設計程式與修改機構。

基隆市教育處表示，許多參賽學生從暑假的培訓營隊就開始，跟著老師與隊友開始構想、組裝、改造，賽前不論是老師及學生皆積極準備調整，就算犧牲了假日也都不曾喊累。

基隆市教育處強調，競賽過程中，學生必須獨力面對小組合作自行解決問題，其中安樂高中國中部有學生連續參加3年競賽，從懵懂到精通，從沒有名次到獲得特優第一的頂尖成就，該學生鍥而不捨令人相當敬佩。

基隆市政府教育處代理處長杜國正說明，推動科學領域教學，市府、學校與自造教育及科技中心三者缺一不可，無論是國中的科技領域，還是國小的科技議題，都希望讓孩子在國民教育中學習與應用知識，擁有動手解決問題能力。