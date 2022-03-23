台東地檢署於3月21日搜索張靜律師之事務所，並且逮捕、聲押張律師，後經台東地方法院審理認為檢察官拘提程序於法有悖，裁定當庭釋放。中華人權協會發表三點聲明如下：

一、 律師的辯護權是公正的司法審判所不可或缺，應視為司法權的一環。對律師事務所發動搜索，將危害當事人與律師間的秘密通訊，架空律師拒絕證言權，嚴重傷害律師對曾委任（非僅目前）當事人的保密義務與忠誠責任，進一步對辯護權形成巨大威脅。應視為不得已之最後手段，否則有悖法治國原則。

二、張靜律師曾是司改國是會議成員，長期為司改意見領袖之一，現又正值辦理與政府高層為對手的社會矚目案件。檢方以其他輕罪案件為由，搜索其事務所，並意圖收押張律師，令人不免懷疑是否與該社會矚目案件有關? 更可能產生寒蟬效應，造成日後律師懼於承辦以政府高層為對手的案件。

三、本會認為台東地檢署的搜索、逮捕、聲押行為應予以譴責！除了輕罪案件發動搜索、逮捕、聲押不符比例原則，威脅辯護權更是司法大忌。對正在承辦社會矚目案件的張靜律師出手，更予人無限瓜田李下的想像，對於法律的正當性和社會觀感，都有極惡劣的影響。本會並呼籲 監察院及法務部應主動立案調查本案，對不符常規的搜索、逮捕、聲押還原事實，相關人員若有法律或行政責任予以追究，以昭法界及社會公信。