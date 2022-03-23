新華社報導，大陸「天宮課堂」第二課23日開講，「太空教師」翟志剛、王亞平、葉光富在中國太空站再次為廣大青少年帶來一堂太空科普課。

中國載人航太工程辦公室表示，在約45分鐘的授課中，神舟13號飛行乘組太空人翟志剛、王亞平、葉光富相互配合，生動演示了微重力環境下太空「冰雪」實驗、液橋演示實驗、水油分離實驗、太空拋物實驗，講解了實驗現象背後的科學原理，展示了部分空間科學設施，介紹了在太空站的工作生活情況。授課期間，太空人透過視訊通話形式，與地面課堂師生互動交流。

這次太空授課活動在中國科技館設地面主課堂，在西藏拉薩、新疆烏魯木齊設2個地面分課堂。

後續，「天宮課堂」將持續開展太空授課活動，進行形式多樣、內容豐富的航太科普教育。

央視新聞報導，23日下午開展第二次太空授課的中國太空站「天宮課堂」活動，繼續採取天地對話方式進行。

在太空拋物實驗中，北京冬奧會吉祥物「冰墩墩」亮相中國太空站，和太空人王亞平同框，神奇的是冰墩墩在被拋出後仍沿原有方向勻速前進。