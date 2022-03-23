全球糧食、能源危機炎上，若俄烏戰爭遲遲不滅火，恐怕將引發更嚴重的搶食騷動。俄羅斯暴搶白糖、斯里蘭卡排隊苦等加油，近期歐洲國家也發生民眾搶購葵花油來囤的日常，意外提供西班牙生產的橄欖油一個新舞台。

根據路透社(reuters)報導，受到俄烏戰爭影響之際，全球引發的糧食危機越演越烈，以向日葵為國花的烏克蘭，也是世界上最大的「葵花油」生產國，這也是為什麼英國、西班牙、土耳其等國近期上演搶油(葵花油)之亂。其中，西班牙從烏進口的葵花油就占了40%(即50萬噸)。官方數據顯示，上週葵花油價格一口氣上漲了64%。隨著賣場出現報復性消費，所有食用油的價格與去年(2021)同期相比飆漲了289%。

西班牙、義大利和希臘為世界三大橄欖油生產國，其中又以西班牙的產量位居世界之冠，因此有了「橄欖油王國」的美名。報導指出，西班牙當局已經採取限買策略，使得貨架上擺滿了本土橄欖油作為替代品。對於2020年發生衛生紙之亂，現在人們則是搶買葵花油和麵粉，國家食用油協會主席費爾南德斯(Primitivo Fernandez)樂觀表示:「我們有一張王牌，因為西班牙有足夠的橄欖油。」

由於橄欖油相對不太適合烘焙用途，西班牙食品業在葵花油的應用上廣泛許多，從麵包、糖果、牛奶到魚罐頭等加工食品。社群平台有許多網友紛紛錄下超市可觀的人潮，大家都是鎖定葵花油而來，讓網友紛紛留言表示:「讓我看了也緊張了…」、「能不能用一條麵包換一罐橄欖油?」、「完蛋…黑色星期五每天上演…」