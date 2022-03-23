在COVID-19疫情零接觸驅動下，當前半導體產能供不應求，讓長期缺工問題浮上檯面，半導體封測大廠矽品精密為求產能與效率再提升，將產線智慧優化列為首要，攜手工研院及相關供應鏈，從升級智動搬運提高產能、遠端操作排除產線停機兩大方向著手，塑造智造轉型生態系統，快速朝智慧工廠蛻變。

矽品精密聯盟工研院及相關供應鏈定義自主移動機器人(AMR)標準，塑造優質生態系統。矽品精密智慧製造處徐翊處長表示，「面對智動化生產世代，要具有高適應能力，智慧工廠的關鍵就在於最後一哩路工程 - AMR自主性智動搬運。有鑑於此，矽品精密組成聯盟，透過生態系統與標準的建立，從自動搬運躍升為智動搬運，矽品精密率先應用AMR智動搬運來服務上百台生產設備，節省搬運人力15％、AMR妥善率99.9％、稼動率高於95％，效益相當顯著」。

AMR核心技術在於自主性邏輯運算，經由整合無人搬運車(AGV)的基座與協作型機器手臂，進行自主運作、平行溝通(機器人間點對點)，將「車輛」進化為「機器人」，能夠自動導航、自主移動且定位精確，即使有AMR發生異常，機群也能夠指派其他的AMR接替其工作任務，達成群集作業。矽品精密成功導入AMR技術，並持續完善與預防人機協作之安全性，將成效最大化。

導入智慧製造是企業在疫情期間的生存關鍵，面對因訂單大增銲線機來不及交機，矽品精密與工研院合作開發「銲線機小停機智慧遠端控制系統iRCM（Intelligent Remote Control Management）」，透過『遠端操作』功能集中由後台專人處理，作業員不用穿梭於機台之間就機處理。單就小範圍產線即減少4.3人Loading，且增加1~2台銲線機的產能！

隨著更多智造方案推展，矽品精密全面性應用AMR智動搬運，與掌握iRCM之關鍵技術，智慧製造助力加速智造工廠之轉型邁進。